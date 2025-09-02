北海道・札幌市で目撃されたのは、腕を組み、警察の任意同行に応じる男。窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕された、会社員の山口和容疑者（20）です。8月17日、札幌市のネイルサロンに侵入し、店の1週間分ほどに当たる売上金、約40万円とスマートフォンを盗んだ疑いが持たれています。男はバックヤードから鍵を盗み出し、引き出しから現金を盗んでいきました。事件から3日後の防犯カメラ映像に記録されていたのは、犯行後、再び店に侵