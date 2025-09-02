8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』（毎週水曜深0：59※関東ローカル、全10回）の「#5」が、3日深夜に日本テレビで放送される。【番組カット】TAKAHIROと熱い握手を交わすMAZZEL・RANMAZZELは、ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人で構成されるダン