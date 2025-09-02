真っ赤な炎に包まれ、不気味な音を立てながら目の前を横切るトラック。トルコの高速道路で目撃されたのは、辺りが火の海と化した悲惨な事故の様子です。現場近くのレストランに設置された防犯カメラの映像には、画面左から火の手が上がり、食事を楽しんでいた客たちが騒然となる様子が記録されています。トラックが通った道は、まるで炎のカーテンが引かれているようです。地元メディアによりますと、炎上したトラックは約5kmにわ