リサイクルショップに3人組が押し入り、従業員を殴って現金を奪い逃走しました。事件があったリサイクルショップを捉えた防犯カメラの映像では、1台の車が店の敷地に入り、人が出入りする様子が確認できます。1日午後6時40分ごろ、北海道・札幌市手稲区のブランド品を扱うリサイクルショップに性別や年齢不明の3人組が押し入りました。当時、店内には50代の男性従業員1人がいて、3人組は男性の顔などを殴ったうえ現金を奪って逃走