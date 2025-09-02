横浜ＤｅＮＡベイスターズのパレードに合わせ、昨年１１月に開催された「横浜スパークリングトワイライト」＝横浜港大さん橋横浜港の夜空を彩る短時間の花火イベント「横浜ナイトフラワーズ」の実行委員会は２日、花火の打ち上げを６日から再開すると発表した。８月に行われた「みなとみらいスマートフェスティバル２０２５」で花火の打ち上げ中に発生した台船火災を受け、開催を見合わせていた。「横浜スパークリングトワイラ