【その他の画像・動画等を元記事で観る】 阿部真央がYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）で披露した「貴方の恋人になりたいのです」のパフォーマンス音源を9月3日に配信リリースする。 ■パフォーマンス映像は、YouTubeの急上昇チャートで最高8位を記録 阿部真央は、初めての『THE FIRST TAKE』にてSNS総再生数1億回を超える「貴方の恋人になりたいのです」を