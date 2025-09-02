●ウリドキ 上場市場：名証ネクスト市場 上場予定日：10月7日 事業内容：リユース品買取マッチングサイト「ウリドキ」及び リユース記事特化WEBメディア「ウリドキプラス」の運営 仮条件決定日：9月16日 想定発行価格：1100円 上場時発行済み株式数：209万0770株 公募：3万株 売り出し：33万2400株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万株