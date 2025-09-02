ふるさと納税ポータルサイト『さとふる』にて、2025年上半期における『＜北海道版＞ふるさと納税人気お礼品ランキング』が発表されました。3位：富良野メロン赤肉 厳選 2玉（大玉） 富良野市人気のおいしいメロン 画像：株式会社さとふる 3位は、富良野メロン赤肉がランクイン！ 人気お礼品のため今年発送は数量限定という赤肉ふらのメロン。果肉は比較的しっかりしており、ジューシーで口当たりの良い食感。