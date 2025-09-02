2022年、園児が川で溺れて死亡した事故で、広島市が園児の両親に対し和解に向けた解決金として4000万円を支払う方針を明らかにしました。■広島市 松井一実 市長「争うことなく早く解決する方が いいだろうということで決断したというものでありますね」この事故は3年前、広島市西区の市立保育園で当時5歳の男の子が行方不明になり、近くの川で溺れて亡くなったものです。男の子の両親は去年4月、建物の構造や保育士の体制に問題が