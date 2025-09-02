TikTokアカウント「らむるる」に投稿されたのは、捨てられた子猫が投稿主さん宅の家族になるまでの出来事です。「大事にされてよかった」「良かったです！」などのコメントが寄せられています。 【動画：『段ボールに入れて捨てられていた4匹の子猫』を保護→病気が見つかった1匹を引き取った結果…】 捨てられていた子猫 ある日、投稿主さんの友人が段ボールに子猫が捨てられているのを発見したそう。なんと段ボ&#