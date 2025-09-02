プロ8年目で嬉しいプロ初本塁打を放った阪神・熊谷敬宥(C)産経新聞社阪神の熊谷敬宥が9月2日の中日戦（バンテリン）で、嬉しいプロ初ホームランを放った。3回だ。佐藤輝明の先制35号2ランによる盛り上がりが冷めやらぬ中、「6番・遊撃」で先発出場した熊谷がファンの度肝を抜いた。1死一塁から中日先発カイル・マラーが投じた6球目のカットボールをとらえると、左翼フェンスを越えた。【動画】「走攻守顔の4拍子」阪神・熊谷敬