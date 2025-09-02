【モデルプレス＝2025/09/02】TikTokクリエイターのときちゃんが8月29日に発売した2nd写真集「ときちゃんネイキッド」（扶桑社）より、掲載カットが公開された。【写真】人気TikTokクリエイター、初海外ロケで“すっぽんぽん”姿◆ときちゃん、初海外ロケで“すっぽんぽん”に今回公開されたのは“初の海外ロケで、史上最速のすっぽんぽん”という本作の醍醐味を体現したカット。台湾に到着してすぐに向かった先は、広大な海も覗く