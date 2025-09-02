国民民主党の玉木雄一郎代表（56）が2日、国会内での定例会見で、ガソリン税の暫定税率廃止による財源確保のため、政府与党などが新税を検討していることに触れ「もうね、税金取りすぎですよ」とけん制した。 【写真】党大会でおちゃめな一面も見せた 玉木氏は「ガソリン暫定税率廃止するために、新たな増税をまた議論してるって言ったら、国民からしたらたまったものじゃなくて。減税してこの物価高騰に対する負担下げてく