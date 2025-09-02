子供たちの夏休みが終わりましたが、9月になっても気温35度を超える厳しい暑さが続いています。子供たちを熱中症から守るため、東海3県ではさまざまな「暑さ対策」を取り入れています。 ■子供たちを守れ！教室に“ひんやりグッズ”の冷凍庫 岐阜県美濃加茂市の蜂屋小学校、下校前、子供たちが机の前に集まっています。先生：「今日もとっても暑いですので、熱中症対策をきちっとしてください」子供たちが首につけた