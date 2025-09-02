陸上男子走り幅跳びの橋岡優輝（富士通）が２日、宮崎・都城市で合宿を公開した。この日、１３日開幕の東京世界陸上代表に内定。４大会連続出場に「今回は標準が切れていなかったので選ばれるか不安はあったが、無事選ばれてよかった。選ばれたからには、しっかりとやりきることが第一」と、気持ちを高めた。２１年東京五輪で６位に入った橋岡は、世界選手権では１９年８位、２２年１０位、２３年は予選落ち。昨夏パリ五輪も予