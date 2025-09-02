歌舞伎俳優の片岡仁左衛門が２日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「秀山祭九月大歌舞伎」（２４日千秋楽）の「通し狂言菅原伝授手習鑑」の昼の部で、２０２０年以来５年ぶりに当たり役の菅丞相（菅原道真）を演じた。菅丞相は「筆法伝授」が６度目、「道明寺」が７度目。左大臣・藤原時平の策略により、無実の罪を着せられ大宰府へと流罪となる悲運な役どころにも、気品と風格を感じさせた。仁左衛門は「できることに感謝した