新潟地方気象台は線状降水帯の「半日前予測」を発表しました。県内は3日未明から朝にかけて大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があり、気象台は警戒を呼びかけています。一方、3日連続で熱中症警戒アラートが発表される中、50代男性が9月1日、熱中症で亡くなっていたことがわかりました。ことし8人目で過去最多です。朝から強い日差しが照り付け気温が上がった2日の県内。最高気温は三条市と上越市高田で36.3度、