俳優の勝野洋が２日、人気刑事ドラマ「太陽にほえろ！」で共演し、今年４月２８日に死去していたことが明らかになった俳優・露口茂（つゆぐち・しげる）さんへの追悼コメントを発表した。「テキサス」の愛称で親しまれた三上順役の勝野は「デビューした若い頃から『太陽にほえろ！』の現場で本当にお世話になりました」と露口さんへ感謝。そして、「その背中を通して、芝居は言葉だけでするものじゃない、体全体でするものだ