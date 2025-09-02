北朝鮮国営の朝鮮中央通信は2日、金正恩総書記が1日にミサイル総局傘下の化学材料総合研究院を訪れ、炭素繊維複合材料を利用した新型固体燃料エンジンの開発状況を確認したと伝えた。報道によると、同研究所は党中央委員会が承認した国防科学の核心技術開発計画に基づき、新型エンジンを製作。この2年間で8回の地上噴出試験を実施し、作動の信頼性と正確性を検証したという。新型固体エンジンの最大推進力は1960キロニュートンに達