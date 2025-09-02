Photo: 中川真知子 TENTIALの「Recovery Sandal Warm（リカバリーサンダルウォーム）」に出会ったのは1年以上前のこと。それまでの私は、そこまでスリッパの必要性を感じていませんでした。へたるのが早いから定期的に買い替えないといけないし、適当に選んだものだと歩きにくい。できれば履きたくないと思っていました。でも、「Recovery Sandal Warm」を室内で使うようになって考えが変わ