大和ハウス工業は２日、戸建てや賃貸住宅向けの鉄骨部材とパネルなどを製造する新潟工場（新潟県上越市）を２０２６年３月末に閉鎖する方針を明らかにした。国内住宅市場の縮小を受けた生産体制見直しの一環となる。新潟工場の機能は栃木、茨城、三重の３工場に移す。新潟工場は１９７７年に稼働を始めた。現在の従業員は約１１０人で、大和ハウスやグループ会社の社員約４０人は他工場への異動や配置転換などで対応する。協力