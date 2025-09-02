山口市の小学生が学校で募った1円玉を日本赤十字社山口支部に贈りました。途上国の同年代の子どもたちに届けられます。1円玉の寄付をしたのは山口市の大殿小学校JRC委員会で、ここ1年、全校児童で集めた1円玉を贈りました。ただ、1円玉が多すぎて数え切れず合計1万円以上はあるということです。この活動は、世界の困っている子どもたちをお小遣いの範囲で支援をしようと日本赤十字社が呼びかけた取り組みです。大殿小学校は毎年、