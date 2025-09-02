県内では、間もなく主力のコシヒカリの稲刈りが本格化します。魚沼産コシヒカリの産地では、品質・収量の見通しが「平年並み」と示されました。 魚沼市のコメ農家・関隆さん。75haの田んぼで栽培する魚沼産コシヒカリの稲刈りを9月5日に控えています。肥料をまく回数を増やすなどして高温対策をしてきました。 ■魚沼市のコメ農家 関隆さん 「部分的には水不足はあったが、稲刈りまでこぎつけて良かった。我が子を見るのと