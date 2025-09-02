2日午後、秋田県や山形県などで線状降水帯の予測情報が発表されました。そして2日は東北北部に前線が停滞し、記録的な大雨となっています。青森市では、アスファルトをたたきつける激しい雨。街路樹の葉が強い風で揺れていました。空は分厚い雲に覆われ、車は昼間にもかかわらずヘッドライトをつけて走っています。冠水した道路は、車が通るたびに波が立っています。秋田県内には土砂災害警戒情報が発表されたほか、五城目町や仙北