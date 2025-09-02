磯子警察署（資料写真）神奈川県警・磯子署は２日、横浜市磯子区に住む８０代男性が、警察官や金融庁職員を装った男らに、金地金計７・１キロ（時価計１億２５６２万円相当）をだまし取られたと発表した。署によると、７月１０日、警察官や金融庁職員を装った男から「詐欺事件の関係者として逮捕状が出ている」「持っている現金を金に変換して調査しないと身の潔白を証明できない」と男性の携帯電話にうその電話があった。ビデ