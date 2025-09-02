２日、北京に到着した金正恩氏（中央）。（北京＝新華社記者／龐興雷）【新華社北京9月2日】朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長は2日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動に出席するため北京に到着した。