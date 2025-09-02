俳優の黒崎煌代（23）、井川遥（49）が2日、都内で行われた映画『見はらし世代』（10月10日公開）のジャパンプレミアに参加した。【集合ショット】美しい！シンプルな衣装で登場した井川遥ら豪華俳優陣作品にかけて、自身の世代を語ることに。井川は「超氷河期と言われる就職難の時期で。募集枠がない時期に就職活動をしていました。この世界に入ったのも遅くて。ちゃんと就職活動をしました。ほんのり就職しまして、辞める時