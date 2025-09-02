2025年9月3日、北京で開催される抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利80周年記念式典は、中国の習近平国家主席が主導する大規模な軍事パレードとして注目を集めている。このイベントにロシアのウラジーミル・プーチン大統領が出席する予定である。パレードには北朝鮮の金正恩総書記も参加し、1万人以上の兵士と最新兵器が披露される見込みだ。このような国際的な場でプーチン大統領が中国を訪れることは、中ロ両国の戦略的パー