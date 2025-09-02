岐阜県本巣市の山中に女性の遺体を捨てたとして男女2人が逮捕された事件で、岐阜県警が9月3日にも、2人を殺人容疑で再逮捕する方針を固めたことがわかりました。岐阜市に住む立花浩二容疑者(55)と、内縁の妻の神原美希容疑者(35)は、8月7日、本巣市根尾越波の川岸に、パート従業員の立野恵子さん(53)の遺体を遺棄した疑いで、8月、岐阜県警に逮捕されました。2人は逮捕後の調べに対して容疑を否認していましたが、警察