三笠宮家の彬子さまは２日、訪問先の英国から民間機で羽田空港に帰国された。滞在中は女子ラグビー・ワールドカップの試合を観戦したほか、「英国王室と皇室の衣装」をテーマに、皇室の行事で着用する帽子などについて講演された。