タレントの小島瑠璃子が２日、インスタグラムで荒汐部屋の朝稽古を見学したと報告した。同じ年の荒篤山太郎関と「長く友人としてお付き合いさせていただいている」と明かし、招待されたと説明。「空気がピリッとした中でのお稽古はハードそのもの。九月場所に向けてさらにハードになっていくそうです。子どもはお稽古の音にびっくりしながらも泣いたりせずにまじまじと見ていましたこれ以上にない良い経験…！！！」とつづ