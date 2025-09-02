四川省成都市に8月30日、没入型ミュージカルを楽しめるテーマバスが登場した。中国新聞網が伝えた。バスにはプロのパフォーマーが3〜5人同乗し、走行中にミュージカル「パンダ」の代表的なシーンを演じるほか、乗客との交流コーナーも設けられており、乗客はバスで移動しながらミュージカルを楽しむことができる。ミュージカル「パンダ」は、中国の伝統文化をベースにした「パンダの勇士」5人を中心にストーリーが展開し、四川省の