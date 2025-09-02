中国東部の浙江省の寧波と舟山を結ぶ高速道路の寧波戚家山-舟山金塘区間は、このほど正式に着工しました。このことで、世界最長の片道3車線の高速道路トンネルの建設が始まります。今回着工した区間の本線延長は約18．05キロです。設計時速は100キロで、海底トンネル部分は80キロです。金塘海底トンネルは全長約11．6キロで、世界最大の建設規模と延長距離の海底高速道路シールドトンネルです。このトンネル建設は高水圧、強腐食性