お金持ちはどんな時代でも必要なモノしか持たない？「物価が上がったりしていますが、やはり＜捨てること・整理整頓＞は重要でしょうか？」という質問をもらいましたので回答します。私の考えとしては、基本的にはどのような社会・経済環境であっても「断捨離」が必要です。不要なモノに囲まれて生活したい人はいないでしょうから。そもそも自分に自信がない人ほど「モノを持っている」という状態に満足感と安心感を覚え、モノを溜