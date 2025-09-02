定額利用サービスいわゆる“サブスク”。育児の負担を減らそうと保育施設で使う紙おむつやお尻ふきの“サブスク”を導入する自治体が増えています。そのメリットは保護者だけでなく保育施設にも…新たなサービスを取材しました。子どもたちの元気な声が響く三条市の保育所。市内9つの公立保育所で9月から新たなサービスが導入されました。それが…〈保育士〉「こちらでおむつをそれぞれ保管していてあります」お