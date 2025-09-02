伊勢崎オートの5日間開催、ナイターG1「第32回ムーンライトチャンピオンカップ」は、2日に前検日作業が行われた。前々節の8月当地SGグランプリ優勝戦は道中で先行しながら鈴木圭一郎に逆転を許して悔しい2着に終わった黒川京介（27＝川口）。激戦を振り返って「収穫はあったけど、あと一歩だった」と表現した。「結果を残せていない伊勢崎を考えれば悪くなかったけど、今シリーズは優勝できるように5日間かけて仕上げたい」