タレントの小島瑠璃子（31）が2日、自身のインスタグラムを更新。同じ年の友人の力士が所属する相撲部屋を見学に行ったと報告した。小島は「長く友人としてお付き合いさせていただいている、同い年の荒篤山太郎関に招待してもらい、荒汐部屋の朝稽古を見学させていただきました」とつづり、西十両八枚目の荒篤山の所属する荒汐部屋での様子を披露。「空気がピリッとした中でのお稽古はハードそのもの。九月場所に向けてさら