俳優の佐藤健が“はじめてのおつかい”に挑戦し、その内容が波紋を呼んでいる。「佐藤さんはTikTokとInstagramに、スーパーを訪問する動画をアップ。自身が主演を務めたNetflix『グラスハート』の共演メンバーと料理をするため、食材の買い出しをおこなったのです。ただ、佐藤さんにとってスーパーは《少なくとも自分の意志で来たのは初めて》とのこと。まさに“はじめてのおつかい”です。たしかに、終始とまどいを見せていまし