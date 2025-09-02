「議員のなりてを確保したい」「専業でできる報酬が必要」など様々な理由があります。周防大島町議会は議員報酬を現在の1.5倍の30万9000円へ増額することを決めました。今後、特別職報酬等審議会で審議される見通しです周防大島町議会はことし3月から議員報酬のあり方について特別委員会で検討していて先月（8月）26日の委員会では「5割増」と「3割増」の2つの案で検討しました。委員からは専業でできる報酬が必要などと現在の20万