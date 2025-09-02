サッカー元日本代表MFの本田圭佑（39）が2日までに更新された元サッカー日本代表の鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。人生を変えたゴールについて語る場面があった。今回の動画では10年ワールドカップ南アフリカ大会をテーマにトークを展開した。本田は全試合スタメン出場を果たした。日本の初戦となったカメルーン戦では、前半39分に松井大輔からのクロスを本田が合わせて先制点を決めた。これが決勝点となって日