JA山口県周南統括本部では毎年、受験シーズンに合わせて合格いちごを販売しています。きょう（2日）は、ことしの栽培を前に光市の冠天満宮で合格いちごの苗を祈祷しました。学問の神様＝菅原道真公がまつられる光市の冠天満宮で合格いちごの苗を祈祷したのは周南地域のイチゴ農家6人です。”合格いちご”は、周南地域のイチゴで受験生を応援しようと3年前（2022年）から生産されているもので、冠天満宮で祈祷した苗で栽培さ