◆第９６回都市対抗野球大会▽１回戦日本製鉄鹿島５ｘ―４ＪＲ北海道クラブ＝延長１０回タイブレーク＝（２日・東京ドーム）５年ぶり１７度目の出場のＪＲ北海道クラブ（札幌市）は延長１０回タイブレークの末、日本製鉄鹿島（鹿島市）に４―５でサヨナラ負けを喫した。２０１６年以来９年ぶりの１勝はならなかったが、先発した１９５センチ右腕・内沢航大（２７）は５回４安打６奪三振１失点と好投。２試合に出場した２次予選