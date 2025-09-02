女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が新ユニホーム姿を披露した。２日までにインスタグラムで「新ユニフォームが発表されました」と報告した岡田。「去年はピンク×ブラックでしたが、今年は優勝した時のユニフォームカラーのブルーもラインで取り入れました！一年間こちらで戦っていきます！よろしくね」と抱負をつづり、「ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツ」のロゴが入ったウェア姿をアップした。くっきりラインにフォロワーは「