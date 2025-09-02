バレー男子壮行試合第１Ｓは２５―２０誕生日の高橋藍が技ありの一本バレーボール男子日本代表は２日、東京・有明アリーナで世界選手権（９月１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向け、ブルガリアと壮行試合を行った。小野寺太志（サントリー）、宮浦健人（名古屋）、高橋藍（サントリー）、石川祐希（ペルージャ）、永露元稀（広島）、エバデダン・ラリー（大阪Ｂ）が先発。序盤から宮浦がサービスエースを決めるなど、会