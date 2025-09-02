９月早々、大気の状態が不安定です。本州の日本海側には、３日未明から３日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。いっぽう沖縄付近にはあす熱帯低気圧が発生しそうな予想となっています。◆東北・北陸に線状降水帯のおそれ気象庁の２日夕方の発表によりますと、新潟県と石川県、秋田県と山形県では３日未明から朝にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、富山県では３日明け方