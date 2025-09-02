吉本興業に所属する芸人のちょいやん永田さんが、このほど美祢市の地域おこし協力隊員に就任しました。福岡県出身で吉本興業に所属する芸人、ちょいやん永田さんは、芸歴13年ですが、この日がテレビデビューでした。（ちょいやん永田さん）「だから頑張ります。ちょいやん！」美祢市の篠田洋司市長から、市の地域おこし協力隊員の委嘱状が手渡されたちょいやん永田さん。永田さんは今後地域イベントの企画やSNSなどで美祢市