【ハバロフスク共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は2日、プーチン大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が3日の抗日戦争勝利式典後にも「対話を続けるだろう」と述べた。タス通信が報じた。本格的な会談を指すのかは不明。