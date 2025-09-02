今月11日から行われる日米の共同訓練でアメリカ軍のミサイルシステム「タイフォン」が岩国基地に展開されることについて基地機能強化に反対する住民団体が反対の立場を表明するよう市に申し入れました。申し入れをしたのは住民団体＝瀬戸内ネットです。防衛省は先月、今月11日から行われる日米の共同訓練＝「レゾリュートドラゴン」でアメリカ軍の最新のミサイルシステム＝タイフォンが岩国基地に展開し訓練を行うと説明して