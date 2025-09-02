◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）巨人が４回に追いついた。２死から６番に入る中山礼都内野手が右翼席５階の壁に当たる特大の６号ソロ本塁打を放ち、同点とした。中山は「二死無走者だったので長打を狙っていました。最高の結果になって良かったです。勝てるように頑張ります」とコメントした。