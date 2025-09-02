0.1gの誤算が8月13日、＜緑川裕宇＆河村友雪生誕記念！4大2000キャパツアー「最強AB型に続け！灼熱の大旋風！」―河村友雪生誕公演「私は、河村友雪！君を迎えにきた！」―＞ をZepp DiverCity(TOKYO)にて開催した。◆ライブ写真この日のライブは、ちょっと意外だった。ちょうど1カ月ほど前に実施したパーソナルインタビューにて「0.1gの誤算は、メンバーである以前に『大切な友だち』」だと話してくれた河村友雪。その言葉を体現